Parque dos Bilhares arrecada brinquedos para o Natal de crianças carentes

Canto coral, teatro e muita emoção estão entre os ingredientes da programação natalina do Parque Municipal Ponte dos Bilhares, localizado entre as avenidas Djalma Batista e Constantino Nery. Em três dias de festa, serão arrecadados brinquedos para crianças carentes de Manaus.

Nos dias 16, 17 e 18, deste mês, o Ponte dos Bilhares vai receber corais de igrejas, fanfarras, peças teatrais e outras atividades na praça da Fogueira e, lá, haverá um ponto de coleta para que o público deixe as doações. Tudo o que for arrecadado será distribuído às crianças da rua da Cachoeira, no bairro São Jorge, Zona Oeste.

As doações já poderão ser feitas a partir da próxima segunda-feira, 5, na administração do parque, e também nos dias das apresentações. “A finalidade do evento é resgatar o espírito natalino na comunidade e fazer com que se torne mais próxima do parque, numa quebra de paradigma na relação entre o parque e os moradores daquela área”, explicou o gestor do Ponte dos Bilhares, Dalison Neto.

Portal EM TEMPO

Com informações da assessoria