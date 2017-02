Parque do Mindu sedia ‘1º Piquenique Ilustrado’

A área de passeio do Parque Municipal do Mindu, situado no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro Sul de Manaus, será palco, nos dias 25 e 26 de fevereiro, da primeira edição do “Piquenique Ilustrado” – uma oficina de desenho e pintura em aquarela. O evento acontece das 8h30 às 22h30.

Na ocasião, os participantes poderão aprendem técnicas de pintura em aquarela com base em traços realistas, tanto para iniciantes, quanto para quem já domina a técnica, porém quer aprimorar os traços.

Para o organizador do evento, Gustavo Miguel, 19, os participantes vão conhecer também técnicas de pintura com o uso de pigmentos naturais como café e temperos de alimentos, entre colorau, cominho e etc.

“Está etapa da oficina também é voltado para iniciantes e para quem já está na área de artes visuais”, destacou Gabriel.

O valor da oficina é R$ 70 e os participantes terão descontos de 15% no valor da inscrição para a próxima oficina, com data ainda a definir. Os interessados podem entrar em contato pelos números de telefones: (92) 98127-6816 e (92) 99536-9758, ou se preferir pode solicitar informações pelo e-mail: aquarelabrunambrosio@gmail.com.

Com informações da assessoria