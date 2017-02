Parque do Mindu é palco de pesquisas acadêmicas

Com um rico acervo de fauna e flora nativa, o Parque Municipal do Mindu, gerido pela Prefeitura de Manaus, desperta o interesse acadêmico de instituições de ensino, públicas e privadas, que desenvolvem pesquisas ao longo dos seus mais de 40 hectares de extensão. Desde 2013, o parque vem intensificando essas atividades, se consolidando como espaço de integração dos conhecimentos teóricos e práticos, com resultados que contribuem para o aperfeiçoamento das Ciências e podem ser disponibilizados ao público que visita a unidade.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antonio Nelson, a intenção do órgão é fortalecer as parcerias com as instituições de ensino e pesquisa para manter ainda mais intensa essa produção de saberes.

Desde 2016, 27 projetos de pesquisa estão sendo desenvolvidos no Mindu, nas áreas de flora, fauna e recursos hídricos, tanto por estudantes em fase de estágio curricular quanto dedicados a projetos de conclusão de curso, pós-graduações, mestrados e até doutorados.

A professora orientadora Cláudia Dantas, do curso de Ciências Biológicas da Estácio do Amazonas, ressalta que o parque tem uma importância fundamental no processo de formação do profissional da área.

Para ela, o parque é um espaço de integração onde o estudante pode aplicar os conhecimentos teóricos na área de gestão ambiental, recuperação florística, biodiversidade e educação ambiental, com ações voltadas para a comunidade. “A instituição mantém convênio de extensão e estágio supervisionado, onde os alunos são inseridos e podem coletar dados e realizar análises importantes para a aplicação prática num trabalho de conclusão de curso”, explica Cláudia.

O gestor da unidade, José Feitoza, destaca que atualmente a integração com instituições de ensino vem proporcionando avanços significativos na gestão do parque. “Temos aqui a presença das academias e trabalhos de recuperação de nascentes e da vegetação de bordas e das áreas de amortecimento do parque com o plantio de mais de mil indivíduos, entre os quais árvores frutíferas que reforçam a alimentação da fauna existente no parque, tudo feito a partir das aptidões de cada estudante inserido num determinado projeto”, afirma, citando entre as instituições presentes no parque as Faculdades Nilton Lins, Centro Integrado de Educação Superior do Amazonas (Ciesa), Uninorte, Estácio do Amazonas, Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

“Todos são muito bem vindos e recebidos pela unidade com atenção e respeito”, observa.

Pesquisas são desenvolvidas hoje no orquidário, nos canteiros de plantas medicinais e até sobre a entomofauna (fauna constituída por insetos) do parque. Os trabalhos são geralmente desenvolvidos em equipe, o que não impede que os alunos possam trabalhar também de forma individual em projetos de pós-graduações. “O Mindu nos permite aplicar os conhecimentos teóricos e comportamentais, e a estrutura e gestão do parque estimulam isso”, afirma Cláudia.

Canteiros e insetos

Um grupo formado por estudantes de Ciências Biológicas da Estácio do Amazonas vem trabalhando nos últimos seis meses na revitalização dos oito canteiros de ervas medicinais do parque.

Sigrid Licheterfeld, 35, Karla Silva, 30, e Leiriane Martins, 30, realizam nos locais a remoção e a introdução de espécies para um diagnóstico acerca dos resultados obtidos com as replicações. Paralelamente, são feitas também atividades de compostagem e fortalecimento do solo, que resultarão num plano de manutenção a ser entregue ao parque para que os canteiros se mantenham produtivos. Entre as espécies manejadas, estão babosa, crajiru, capim-santo, citronela, boldo, cipó-alho, entre outras. Junto com elas, atuam também alunos da Nilton Lins.

Cursando o sexto período de Ciências Biológicas, do Uninorte, Irene Marques da Silva, 31, fica boa parte do tempo que passa no Mindu à procura de insetos. Ela realiza um estudo sobre a Entomofauna do Parque do Mindu, trabalho que terá um ano de duração e que resultará na produção de um inventário inédito no parque. “Nosso objetivo é saber quais são os insetos presentes, quais são vetores e ao final entregarmos caixas entomológicas, que ficarão em exposição para os visitantes do parque”, afirma Irene. O trabalho, que visa destacar a importância da entomofauna para a biodiversidade do parque, encontra-se na fase das coletas e a previsão é de que seja concluído em julho deste ano.

