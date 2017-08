Parque da Criança recebe ‘Temporada de Teatro para a Infância’, a partir deste sábado

A temporada de teatro é um dos principais projetos realizados no local – Divulgação

Com o espetáculo “No Mundo do Faz de Conta”, o Parque Cidade da Criança recebe, a partir deste sábado (5), a “Temporada de Teatro para a Infância”. A ação será coordenada pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), órgão que também administra o espaço. A apresentação começará às 17h.

A Temporada de Teatro para a Infância tem como objetivo fomentar o interesse da criança pela arte de interpretar, além de ser uma boa oportunidade de a Prefeitura de Manaus oferecer uma programação cultural de qualidade para os pais que buscam entretenimento para os pequenos no final de semana.

Segundo a coordenadora do Parque, Socorro Andrade, a temporada de teatro é um dos principais projetos realizados no local. “Estamos retomando essa atividade que tem como objetivo fomentar o interesse da criança pela arte de interpretar”, ressaltou.

Andrade aproveitou ainda para falar sobre a primeira apresentação. “O espetáculo “No Mundo do Faz de Conta” é sobre um elfo que chega do reino das fadas e dos duendes para contar uma história para crianças com personagens famosos e acontece um atrito entre eles. No fim o conto se desenrola ensinando para as crianças o valor da amizade, do amor e do trabalho em conjunto”, explicou.

Atividades suspensas

Devido à eleição suplementar para governador do Amazonas que será realizada neste domingo, 6/7, as atividades no Parque ficarão suspensas para que a população possa realizar o seu direito ao voto.

O Parque Cidade da Criança fica na Avenida André Araújo, com entrada pela Rua Castro Alves, s/n, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul.

Programação

Sábado (5)

14h às 16h: Jogos Lúdicos, na Praça de Alimentação.

16h às 17h: Roda de Leitura, na Biblioteca.

17h às 18h: Temporada de Teatro para a Infância com o Espetáculo “No mundo do faz de conta”, no Teatrinho.

17h às 18h: Apresentação Artística, na Praça de Alimentação.

18h às 19h: Sessão de Fotos, no Teatrinho.

18h às 20h: Cineminha, no Anfiteatro.

Domingo (6)

Atividades suspensas por causa da eleição suplementar.

