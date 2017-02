Parque da Criança reabre com programação especial

No próximo sábado (4) e domingo (5), o Parque Cidade da Criança vai promover um encontro especial para comemorar a reabertura do espaço. Personagens infantis e recreadores vão comandar o retorno das atividades que começa às 14h30 e termina às 19h30.

As princesas de Frozen, Elsa e Ana, e o ogro Shrek, são os personagens do primeiro fim de semana de atividades no parque localizado na rua Castro Alves, s/n, Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

O Horário de funcionamento do Parque Cidade da Criança é de terça-feira a sexta-feira das 8h às 17h, e aos sábados e domingos, das 14h às 20h. Em fevereiro, as atividades culturais serão realizadas sempre no período da tarde, em horário especial.

Programação

Sábado – 04 de Fevereiro

14h30 às 16h – Oficina de Pintura – Local: Praça De Alimentação.

17h às 18h – Espetáculo ‘As Férias de Shrek’ – Local: Teatro.

18h às 19h – Brincadeiras Populares – Local: Anfiteatro.

18h às 19h30 – Cineminha – filme: Shrek – Local: Cineminha.

Domingo – 05 de Fevereiro

14h30 às 16h – Oficina de Pintura – Local: Praça De Alimentação.

17h às 18h – Espetáculo ‘Frozen’ – Local: Teatro.

18h às 19h – Brincadeiras Populares – Local: Anfiteatro.

18h às 19h30 – Cineminha – filme: Frozen – Local: Cineminha.

