Parque da Criança promove brincadeiras populares e tirolesa

As crianças vão ter oportunidade de participar de brincadeiras populares e de aventuras na tirolesa neste sábado (25) e domingo (26) no Parque Cidade da Criança, no Aleixo, Zona Centro-Sul. As atividades terão início às 15h com a ‘Oficina de Álbuns de Figurinha’, na biblioteca do local.

A tirolesa vai estar liberada das 15h às 18h. Enquanto as brincadeiras populares vão agitar as crianças no hall de entrada, das 18h às 18h30. Em seguida, será exibido o filme de animação infantil ‘Toy Story’ (edição especial), na Praça de Alimentação, das 18h às 19h40.

‘Tarde Down’

Na tarde desta quinta-feira (23), o Parque vai abrir suas portas para receber o evento realizado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), denominado ‘Tarde Down’, alusiva ao Dia Internacional do Portador de Síndrome de Down.

