Parque da Criança e Centro de Convivência lançam programação especial de férias em Manaus

Parque da Criança:

A partir desta segunda-feira, 3/7, até a sexta-feira, 7/7, o Parque Cidade da Criança, no Aleixo, zona Centro-Sul, estará com uma programação especial de férias com diversas atividades lúdicas. As atividades terão início às 14h e vão até às 18h durante todo o período. Na programação há pintura facial, shows com personagens infantis, brincadeiras populares, cineminha, sessão de fotos, Oficina de Origami e o Zumba Family – programação que já ganhou destaque entre os frequentadores do parque.

Colônia de Férias do Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou

A Colônia de Férias do Centro de Convivência Da Família Magdalena Arce Daou acontece nesta quarta, quinta e sexta-feira (05, 06 e 07), para crianças dos 4 aos 12 anos de idade. As inscrições já iniciaram e seguem até amanhã, dia 04, totalmente gratuitas. A programação será dividida no turno matutino e vespertino, sendo que as atividades iniciam às 9h e seguem até meio-dia e depois retornam às 14h, finalizando às 17h.

Leia mais: Colônia de férias resgata brincadeiras antigas em Manaus

Vão fazer parte da programação esportes de combate, como jiu-jítsu, oficinas de dança e música, jogo da velha humano, jogos de estafetas, circuito de skate, teatro, basquete, natação, além de outras brincadeiras.

Aqueles que desejarem participar da Colônia basta se dirigir ao setor Psicossocial, que fica no Centro da Família Magdalena Arce Daou, das 8h às 20h, até essa terça-feira, dia 04. A atividade não tem taxa de inscrição, sendo gratuita, e cada matrícula vale para os três dias do evento.

Vale frisar, que o responsável deve apresentar documento com foto, e para o uso da piscina é necessário a criança levar sunga/biquíni/maiô e toalha de banho.

EM TEMPO

Leia também:

Parque Cidade da Criança terá tradicional arraial neste fim de semana

Crianças e adolescentes participam de atividades socioambientais

O projeto ‘Sementes da Vida’ promove plantio de uma muda a cada criança que nasce em Manaus