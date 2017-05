Parque Cidade da Criança traz programação especial no fim de semana das Mães

O fim de semana, de 13 a 14 de maio, no Parque Cidade da Criança, na Avenida Castro Alves, S/N, bairro Aleixo, contará com programação especial do ‘Dia das Mães’ que inclui, ainda, atividades da campanha Maio Amarelo”, de conscientização no trânsito. No sábado, a programação começa com a “Pintura Facial”, de 14h30 às 16h, na Praça de Alimentação com o tema “Maio Amarelo”.

Em seguida, às 16h será a vez da “Oficina de Gibis” fazer a alegria da criançada, na Biblioteca do Parque, até às 17h. Será realizado o Tour Educativo no Trânsito, na Vila Feliz das 16h30 às 17h. Já o “Quiz Musical” sobre o trânsito vai acontecer das 17h às 18h, no Palco. Por fim, o Cineminha reunirá as crianças na Praça de Alimentação das 18h Às 19h.

Já no domingo, a “Pintura Facial” vai ocorrer das 14h30 às 16h30 com o tema “Tal Mãe, Tal Filha”. Às 15h vai rolar o “Um Dia de Beleza” para as mamães, cujo sorteio foi realizado pelas redes sociais do parque. Também às 15h, a “Oficina de Elaboração de Poemas” vai ser realizada na Biblioteca e vai trabalhar o lado sensível dos pequenos. Logo após a oficina, será a hora do “Concurso de Poesias” no Hall de Entrada, das 17h às 18h30.

Encerrando as atividades do fim de semana, mães e filhos poderão interagir e se divertir durante a competição de dança com o jogo “Just Dance – Mães e filhos”.

O Parque Cidade da Criança está localizado na Av. Castro Alves S/N e é administrado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).