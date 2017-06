Parque Cidade da Criança terá tradicional arraial neste fim de semana

O fim de semana será de São João e muita animação no Parque Cidade da Criança. Neste sábado (24) e domingo (25), a partir das 14h, acontecerá o tradicional arraial do espaço. A programação vai contar com o Concurso de Rei e Rainha Caipira, encenação teatral de casamento caipira, brincadeiras infantis, a Quadrilha do Parque Cidade da Criança, pintura facial junina, além da presença das quadrilhas “Caipira Na Roça da Betânia”, “Brotinhos de Petrópolis” (infantil) e “Brotinhos de Petrópolis” (adulto).

Crianças de 0 a 12 anos poderão participar do Concurso Rei e Rainha Caipira. Serão realizadas as inscrições no dia do concurso, sábado (24), das 14h às 17h.

O Parque Cidade da Criança está localizado na Rua Castro Alves, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul da capital.