Parque Cidade da Criança tem horário e programação especial

O Parque Cidade da Criança, zona Centro-Sul, funcionará em horário especial neste feriado, 21/04, das 14h às 18h, com Pintura facial a Oficina de Desenhos Criativos. No fim de semana, as atividades serão normais.

Na sexta-feira (21), a diversão da criançada começa com a Pintura Facial, às 14h30 na Praça de Alimentação e vai até às 16h. Já a Oficina de Desenhos Criativos, onde as crianças poderão usar toda a sua imaginação e mostrar seu talento, começa às 16h30 na Biblioteca do parque.

No sábado (22), a Pintura Facial permanece às 14h30 na Praça de Alimentação com o tema “Dia do Índio”, comemorado no dia 19 de abril. Das 17h às 18h será a vez do espetáculo “Conto Contado em Cordel – Os Três Porquinhos”, no hall de entrada, e às 18h30 as criança poderão se divertir com as “Brincadeiras Populares”, no Teatro, até às 18h.

Já no domingo (23), a programação tem início às 15h com as aventuras radicais na Tirolesa até às 17h, seguidas pelas “Brincadeiras Populares” às 17h30. Encerrando a Programação do fim de semana, o “Cineminha” irá exibir o filme de desenho animado “Pocahontas”, com duração de 81 minutos, a partir das 18h30 na Praça de Alimentação.

O parque é administrado pela Prefeitura por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), funciona de 14h às 20h nos fins de semana e está localizado na Av. André Araújo, S/N, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da capital.

Com informações da assessoria