Parque Cidade da Criança reabre nesta quarta com programação especial

O Parque cidade da Criança retoma suas atividades nesta quarta-feira (1º), com uma programação especial para a criançada até o domingo (5). Entre as atividades, haverá a oficina de pintura, sessão de fotos com personagens, tours pelo parque e cinema.

O espaço é planejado especialmente para que as crianças se divirtam e aprendam com várias atividades lúdicas, assistindo peças teatrais e filmes, além das brincadeiras populares. O espaço também recebe excursão escolar diariamente. Durante esta semana, a programação cultural será das 14h30 às 18h30 (até sexta-feira), e das 14h30 às 19h30 (sábado e domingo).

O Parque Cidade da Criança oferece ambiente seguro para a diversão da garotada e está passando por um processo de revitalização. Espaços como a Vila Feliz, casinhas com varanda, Museu do Curumim, Casa do Tarzan e ponte suspensa serão reformados. Estas obras não interferirão nas atividades lúdicas promovidas pelos recreadores nos demais espaços.

O parque está localizado na Rua Castro Alves, s/n, Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus. O Horário de funcionamento é de terça-feira a sexta-feira das 8h às 17h, e aos sábados e domingos, das 14h às 20h. Em fevereiro, as atividades culturais serão realizadas sempre no período da tarde, em horário especial.

Programação

* Quarta-Feira (1º/02)

14h30 Às 16h30 – Oficina de pintura – Local: Teatro.

16h30 Às 17h30 – Tour no Parque com música – Local: Passeio.

17h Às 18h – Sessão de fotos – Tema: Shrek – Local: Teatro.

17h Às 18h – Cineminha – Filme: Shrek – Local: Cineminha.

* Quinta-Feira (2/02)

14h30 Às 16h30 – Oficina de Pintura – Local: Teatro.

16h30 Às 17h30 – Tour no Parque Com Música – Local: Passeio.

17h Às 18h – Sessão de Fotos – Tema: Frozen – Local: Teatro.

17h Às 18h – Cineminha – Filme: Frozen – Local: Cineminha.

* Sexta-Feira (3/02)

14h30 Às 16h – Oficina de Pintura – Local: Teatro.

17h Às 18h – Espetáculo “Brincadeiras” – Local: Anfiteatro.

17h Às 18h – Cineminha – Filme: Rio – Local: Cineminha.

* Sábado (4/02)

14h30 Às 16h – Oficina de Pintura – Local: Praça De Alimentação.

17h Às 18h – Espetáculo “As Férias de Shrek” – Local: Teatro.

18h Às 19h – Brincadeiras Populares – Local: Anfiteatro.

18h Às 19h30 – Cineminha – filme: Shrek – Local: Cineminha.

* Domingo (5/02)

14h30 Às 16h – Oficina de Pintura – Local: Praça De Alimentação.

17h Às 18h – Espetáculo “Frozen” – Local: Teatro.

18h Às 19h – Brincadeiras Populares – Local: Anfiteatro.

18h Às 19h30 – Cineminha – filme: Frozen – Local: Cineminha.

Com informações da assessoria