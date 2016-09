Parque Cidade da Criança não abrirá na Semana da Pátria

Devido ao feriado da Semana da Pátria, o Parque Cidade da Criança, localizado no Aleixo, Zona Centro-Sul, não irá funcionar de 5 a 7 de setembro. As atividades serão normalizadas na quinta-feira (8).

Já neste fim de semana, o funcionamento será normal e o parque abrirá suas portas das 14h às 20h.

No sábado, as atividades começam com a Oficina de Criatividade ‘Pintura Facial’, das 14h às 16h30. Às 17h, acontece o lançamento do Show de Talentos Kids – com convidados apresentando músicas, dança e poesias. A partir das 17h40 se inicia a Matinê Kids com apresentação de coreografias, Baile Charme, Concursos, Discoteca livre com músicas infantis, brincadeiras e sessão de fotos com acessórios.

A Oficina de Criatividade ‘Pintura Facial’ abre a atividades no domingo, às 14h. Às 15h será a vez de ‘Aventuras na Escalada’. Às 17h começa a ‘Matinê Kids’ e a sessão de fotos com os personagens ‘Malévola e Aurora’. Às 18h será exibido o filme ‘UP- Altas Aventuras’.

Com informações da assessoria