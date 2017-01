Parque Cidade da Criança fecha por 60 dias para revitalização

O Parque Cidade da Criança, no Aleixo, Zona Centro-Sul, estará fechado nos próximos 60 dias para passar por um processo de revitalização. Todos os brinquedos do espaço vão estar em manutenção e os equipamentos danificados serão reformados.

A revitalização pretende aprimorar o local para o público que frequenta o espaço, oferecendo uma estrutura física adequada e garantindo a segurança das crianças.

“Esse espaço é direcionado para as famílias e, principalmente, para as crianças. Nós sempre procuramos melhorar tudo, desde o atendimento até o espaço físico, para que a população se agrade e continue frequentando o local”, afirmou a diretora do Parque, Socorro Andrade.

Ao longo de 2016, mais de 117 mil pessoas passaram pelo Parque Cidade da Criança que, semanalmente, realiza atividades diferenciadas desenvolvidas especialmente para o público infantil, incluindo shows musicais, peças teatrais, leitura, brincadeiras populares, oficina de artes, sessão de fotos com personagens, além dos brinquedos.

Os meses com maior registro de público foram junho, mês de férias escolares, quando o parque recebeu 11,5 mil pessoas, e outubro, mês das crianças, quando 34,4 mil pessoas passaram pelo espaço.

O parque é administrado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e fica localizado na Rua Castro Alves, s/n, Aleixo, na zona Centro-Sul da capital. A previsão de conclusão da revitalização é de até 60 dias.

