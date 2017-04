Parque Cidade da Criança comemora Páscoa com programação especial

Nesta quinta-feira, 13/04, sábado, 15/04, e domingo, 16/04, o Parque Cidade da Criança, terá uma programação especial para comemorar a Páscoa com os baixinhos. Durante os três dias haverá pintura facial, espetáculos, oficinas e sessão de fotos na “Toca do Coelho”. A programação iniciará todos os dias às 14h.

Na quinta-feira, as crianças que forem ao parque poderão participar da “Pintura Facial – Tema Páscoa”, das 14h às 16h; “Show musical com brincadeiras, das 15h às 16h30 e assistir ao espetáculo “O mistério dos ovos de chocolate”, às 17h.

No sábado, haverá a “Feira Itinerante Criando Artes”, das 14h às 18h; “Pintura Facial”, das 14h30 às 16h; “Oficina de Ovos de Páscoa com Barbante”, às 15h; “Sessão de fotos na Toca do Coelho”, das 17h às 19h; show musical “Roda na Praça”, às 17h; Brincadeiras, das 17h30 às 18h e o espetáculo “O mistério dos ovos de chocolate”, às 18h30.

No domingo de páscoa, haverá a “Feira Itinerante Criando Artes”, das 14h às 18h; “Pintura Facial”, das 14h às 15h; “Caça aos ovos premiados”, das 15h30 às 17h30; sessão de fotos na “Toca do Coelho”, das 17h30 às 19h e o espetáculo “O mistério dos ovos de chocolate”, às 18h30.

O Parque Cidade da Criança é administrado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), e está localizado na Avenida André Araújo, S/N, no Aleixo, zona Centro-Sul.

Com informações da assessoria