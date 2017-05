‘Parintins Sunset’ traz música, lazer e culinária regional durante Festival Folclórico

Os brincantes de boi bumbá, que forem à “ilha encantada” este ano para prestigiar o 52º Festival Folclórico de Parintins, terão uma opção a mais para se divertirem. Isso porque, pela primeira vez, será realizado o “Parintins Sunset 2017”. O evento acontecerá na Ilha do Boré, localizada no Lago Parananema.

O circuito de festas iniciará no dia 24 de junho e se estenderá até o dia 2 de julho, quando se encerra o Festival Folclórico. O repertório musical passa pelo pop nacional, internacional, samba-rock, beiradão regional, carimbó, toadas de ronda e até pela música eletrônica.

Antes de iniciar o circuito de festas, para os brincantes sentirem o gostinho do que está por vir, no 10 de junho será realizado o “Esquenta Parintins Sunset”, no Buteco du Verçosa, na orla de Parintins. O agito ficará por conta de Bel Martine, Edu Guedes, os Djs Layla Abreu e Mário Santoro. As toadas não ficarão de fora e vão dar o tom do evento.

A abertura oficial do “Parintins Sunset 2017” será no dia 24 de junho e contará com a presença da ex-BBB, Vivian Amorim. O acesso à ilha do Boré será pela estrada do aeroporto do município e terá sinalização por todo o percurso. Além de curtir a festa, os visitantes vão saborear de um cardápio bem regional.

“Vamos tentar fazer um cardápio prático, rápido, porém gostoso, saboroso. A ideia é fazer um evento descontraído, para que a pessoa possa curtir à vontade”, falou a chefe de cozinha, Letizia Barros.

A diretora de produção do evento, Loren Lunière, explica que o projeto é uma proposta a mais de entretenimento com qualidade, para que visitantes e parintinenses usufruam de todos os momentos na ilha encantada.

“As festas vão acontecer durante o dia e a tarde. Assim, de noite, as pessoas vão poder curtir o festival. É uma opção de diversão, que vai além do Bumbódromo e dos currais, em um local onde o pôr do sol é digno de um cartão postal, que traz uma mistura de ritmos para agradar as preferências”, disse a produtora.

Feijoada

Fazendo parte do grande evento, no dia 1º de junho, será realizada a “Feijoada Palafiltas Vip”, que trará como atração o cantor e compositor Júnior Rodrigues, dono de um vasto repertório de sucessos de sua autoria e de parceiros do samba. A cantora Bel Martine vai levar o melhor do pop nacional e internacional, sertanejo e MPB. Já as DJs Layla Abreu e May Seven vão tirar todo mundo do chão com o melhor da música eletrônica. E o que não poderá faltar são as tradicionais toadas.

Música eletrônica

Para encerrar com chave de ouro, no dia 2 de junho, a partir das 13h, o Lago do Boré recebe a 2º edição do projeto “May Seven Made In Amazônia”. A primeira edição aconteceu em novembro do ano passado, no lago do Tarumã, em Manaus.

Em Parintins, a estrutura também contará com atrações que se apresentaram na lancha Catamarã, no meio do lago. A lancha contará com painéis de led, grids e iluminação de última geração. No comando das pick ups estará a DJ que encabeça o projeto, May Seven. Layla Abreu, Mério Santoro e o Dj Franco Pelegrine também estão confirmados. No palco do píer quem vai embalar a festa é atração nacional, Daniel Del Sarto.

Mara Magalhães

EM TEMPO