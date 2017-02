Parintins e Maués ofertam 1.698 vagas de trabalho

Dois municípios do interior do Amazonas – Parintins e Maués – ofertam, juntos, 1.698 vagas de emprego para o setor de educação, com salários que vão de R$ 937 a R$ 2.298,82, para o nível fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas apenas presencialmente em cada cidade.

Em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), o número de oportunidades ofertadas chega, ao todo, a 1.079 vagas para as áreas de monitor de alunos da educação infantil, monitor de alunos com necessidades especiais, assessor administrativo, inspetor de aluno, auxiliar de serviços gerais, cozinheira, vigia, marinheiro fluvial de convés e motorista categoria B e D. Os salários variam entre R$ 937 e R$ 2.298,82.

As inscrições gratuitas acontecem de 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, até o dia 22, na escola municipal Charles Garcia, localizada na rua Alfredo de Lima, bairro de Santa Rita de Cássia. Aqueles que forem aprovados atuarão nas áreas de educação infantil, ensino fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA), educação indígena e educação especial.

As vagas serão ocupadas na Secretaria Municipal de Educação e os contratados terão que desempenhar jornada semanal de 20 a 40 horas. O contrato começa a valer no dia 10 de março e vence no dia 31 de dezembro de 2017. Para mais detalhes, os interessados poderão consultar o edital no endereço na internet www.parintins.am.gov.br.

Maués

Em Maués (a 253 quilômetros de Manaus), a oferta é de 619 vagas, mas, em compensação, tem salários que variam de R$ 1.149,40 a R$ 2.031,66, destinados para professores, exceto uma única vaga para pedagogo especializado em neuropsicopedagogia, que deve atuar nas escolas da sede municipal, na zona rural e em áreas indígenas.

As inscrições também são gratuitas e vão acontecer exclusivamente de forma presencial do dia 16 ao dia 18 de fevereiro, das 8h às 17h, no ginásio poliesportivo Padre Leão Martinelly, na avenida Getúlio Vargas, centro de Maués. Os professores deverão atuar nas áreas do EJA. As disciplinas a serem ministradas são educação física, língua portuguesa, língua inglesa e matemática.

Os candidatos deverão levar como requisito básico a cópia legível do histórico escolar, frente e verso, comprovantes de títulos e certificado de capacitação profissional, além da declaração de disponibilidade para a lotação em qualquer horário. O edital pode ser consultado no www.diariomunicipal.com.br/aam/materia/CE6BDB15.

Joandres Xavier

EM TEMPO