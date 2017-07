Parintins é a 12ª cidade com melhor índice de segurança do País, aponta consultoria

Cidade de Parintins é listada com bons índices de segurança

A cidade amazonense de Parintins, distante 369 quilômetros em linha reta da capital, foi listada em pesquisa divulgada na revista Exame da última semana, como a 12ª com melhor índice de segurança entre as 30 cidades do país.O ranking foi elaborado pelo instituto Conected Smart Cities, da consultoria Urban Systems. Cada indicador da pesquisa recebeu um peso de acordo com sua relevância. Parintins recebeu 1.433 pontos.

De acordo com a publicação, o estudo é elaborado levando em consideração alguns critérios como o monitoramento das áreas de risco, iluminação pública, taxa de homicídios, acidentes de trânsito, investimento em segurança, além do efetivo de policiais tanto militares, quanto de guardas municipais e agentes de trânsito.

Na opinião do Comandante do 11º BPM de Parintins, Major PM Juan Pablo Moraes Morillas, o resultado é um reflexo positivo da segurança pública no município.

“Nosso objetivo é buscar ainda mais bons resultados para a população alcançar níveis mais elevados de segurança, uma vez que entre os critérios analisados estão as ações integradas entre os órgãos, sejam da sociedade civil ou entre os demais da segurança. Vamos continuar trabalhando e intensificando nossas ações policiais refletindo satisfatoriamente, com vistas a excelência e a eficiência no campo da segurança pública e aos direitos humanos”, explicou o Major PM.

Dados

Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP)os investimentos financeiros em segurança pública nas cidades aumentaram 220% no período de 2002 a 2015, mas na opinião da entidade o valor ainda é insuficiente para frear a violência.

O município de Parintins não apareceu na pesquisa anterior feita em 2016, mas nesse ano foi um dos municípios brasileiros elencados que garantem melhores condições para se viver, ficando a frente inclusive da capital do Estado de Roraima, Boa Vista que ficou na 14ª posição.

