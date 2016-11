Parintinense conquista ouro em torneio na Argentina; atleta alcançou nova marca no lançamento de dardo

O parintinense Pedro Henrique voltou de Concórdia, na Argentina, com mais uma medalha para a coleção. O atleta – que treina na Vila Olímpica de Manaus – conquistou ouro no Campeonato Sul-Americano Sub-18, realizado nos dias 12 e 13 de novembro. Além da dourada, o jovem retornou com uma nova marca alcançada no lançamento de dardo.

“A competição foi muito boa, conquistei a meta que eu queria, e estabeleci uma boa marca de 77,30 metros, que nem eu esperava alcançar. Quebrei a marca do campeonato e fui o primeiro medalhista brasileiro nas competições. Estou muito feliz com essa conquista, eu e todos os meus amigos e família”, disse Pedro.

De acordo com o atleta, o foco agora é ‘evoluir’ de categoria e seguir treinando para as futuras competições. “Vou sentar com minha treinadora Margaret Bahia para conversar sobre os próximos campeonatos de 2017. Irei começar a trabalhar para as novas competições, pois vou subir de categoria”, comentou ele, em seu habitat ‘natural’: na pista da Vila.

Com informações da assessoria