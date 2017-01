Parentes de presos recebem água e assistência no IML

Famílias de presos que estavam no massacre que terminou com 56 mortos na maior penitenciária do Amazonas, o Compaj, continuam a chegar no IML (Instituto Médico Legal). Na tarde desta quarta-feira (4), o tratamento recebido no local, porém, melhorou.

Os parentes que aguardam em frente ao instituto recebem acompanhamento da Seas (Secretaria de Estado de Assistência Social), de um grupo da UNP (Universal dos Presídios) e da Igreja Adventista, que servem lanches, água, café, pão e bolacha. Um prédio anexo ao IML também ofrece acompanhamento de assistentes sociais.

Na parte externa do instituto, Janaína Silva, 31, buscava informações do irmão no início da tarde desta quarta. “Ainda não acharam o corpo do meu irmão. Estamos aguardando informações, mas sem resposta”, afirmou.

Parentes de Janaína já aguardavam em frente ao IML desde domingo (1º). “Muitos ficaram no sol, sem água, sem comida e o pior, sem informação. Hoje está um pouco melhor”, completa ela.

Na terça, as pessoas ainda precisaram se aglomerar nas do instituto, sob o sol e sem nenhum tipo de assistência para obter informações. No meio da tarde foi montada uma tenda para amenizar o calor no local.

Além do massacre de 56 presos no Compaj (Complexo Penitenciário Anísio Jobim), outros quatro detentos foram mortos na UPP (Unidade Prisional de Puraquequara) e 184 fugiram do Compaj e do Ipat (Instituto Penal Antônio Trindade), 63 já foram recapturados. 14 corpos já foram liberados pelo IML.

Bruna Chagas

FolhaPress