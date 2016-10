Parentes buscam por corpos de jovens que teriam sumido na Zona Leste após abordagem policial

Após o desaparecimento de Alex Júlio Roque, Rita de Cassia e Weverton Marinho Gonçalves, moradores do conjunto Castanheiras, no bairro Zumbi, Zona Leste, familiares e amigos entraram em ramais da área para encontrar os corpos dos jovens. Um boletim de ocorrência foi registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), nesta segunda-feira (31), por familiares que alegam que o trio desapareceu após uma abordagem policial, na última sexta-feira (28), no conjunto.

De acordo com moradores da área que não quiseram ser identificados por medo de represálias, os jovens eram ligados ao tráfico de drogas na região. “Isso é briga de facções criminosas, nós sabemos de tudo, mas não podemos falar. Aqui funciona a lei do silêncio, melhor ficar calado para não sobrar para o meu lado”, disse um mototaxista.

Ao longo do domingo (30), familiares e amigos fizeram buscas pelos corpos nos ramais dos bairros Puraquequara e Jorge Teixeira, ambos na Zona Leste. Segundo testemunhas, os chinelos de Alex foram encontrados sujos de sangue, porém, a polícia não confirmou tal versão.

De acordo com o delegado titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), Ivo Martins, familiares dos jovens entraram em contato para pedir ajuda nas buscas. O delegado ressaltou que os ouviu em depoimento. Segundo ele, as investigações sobre o desaparecimento dos três jovens estão em andamento, mas até o momento ninguém foi localizado. Dos três, somente Alex tem passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Por conta do desaparecimento do trio, moradores e familiares realizaram um protesto no último sábado (29) à tarde. Além de atear fogo em pneus e pedaços de madeira, aproximadamente, 200 manifestantes tentaram invadir e depredar as sedes da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Grande Vitória.

Naritha Migueis

Jornal AGORA