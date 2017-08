‘Parece um velho tarado’, diz Patrícia Abravanel ao repreender o pai Silvio Santos

O comentário foi neste domingo (20) durante o programa de Silvio Santos – Reprodução

Silvio Santos, 86, levou um puxão de orelha da filha Patrícia Abravanel durante o seu programa no SBT deste domingo (20). O dono da emissora comentava uma foto da apresentadora Livia Andrade de biquíni quando foi surpreendido pela herdeira.

“O que não é legal é você, um senhor da sua idade, pai, avô e bisavô falando da loirinha bonitinha”, disse. “Parece um veio tarado. Não é para o seu bico e nem para os seus olhos”, completou, arrancando risos da plateia e do próprio apresentador.

Abravel e Andrade participavam, com outros convidados, do “Jogo dos Três Pontinhos” comandado pelo “homem do baú”. Logo depois, Andrade também se pronunciou. “Tem duas semanas que o senhor não tira minha bunda da cabeça. […] Fica aí toda hora olhando minha bunda”.

Leia também: Silvio Santos elogia Thammy Miranda: ‘É um garoto perfeito’

Em resposta a Andrade, entre mais risadas do público, Silvio respondeu. “Posso garantir, se você quiser ‘dar’ para mim, eu não quero”.

Fernanda Lima

Quem também foi alvo recente dos comentários de Silvio foi a apresentadora Fernanda Lima, da Globo. “Com essas pernas finas e essa cara de gripe, com ela não teria nem amor nem sexo”, disse o dono do SBT durante o quadro “De Olho nas Celebridades” que faz parte da grade do seu programa.

Poucos dias depois, em entrevista ao programa “Pânico”, da Band, Lima respondeu. “Acho que o Silvio é o maior comunicador vivo brasileiro, mas, nesse quesito, eu perguntaria ‘Silvio, por que não te calas?'”, disse a artista.

Nesta segunda-feira (21), Lima publicou, em seu Instagram, uma foto de um texto da Folha de S.Paulo. Intitulado “Ajuda a gente, Silvio”, o texto assinado pela escritora Milly Lacombe, foi publicado na seção Tendências e Debates deste domingo (20).

FolhaPress

Leia mais:

Silvio Santos cancela exibição de quadro com Maísa e Dudu Camargo

Silvio Santos brinca com Maísa e diz que ela tem tendência a engordar

Polêmica com Maisa faz audiência de Silvio Santos disparar no Youtube