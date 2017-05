Parcerias vão fomentar o mercado de móveis no Amazonas

A Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), órgão vinculado à Secretaria de Produção Rural (Sepror), está desenvolvendo novas parcerias para fomentar o Programa dos Mobiliários Escolares (Promove), destinado a produtores do Amazonas. O programa – que existe há 7 anos na ADS – intermedeia a comercialização dos móveis fabricados por cooperativas cadastradas na agência junto a grandes instituições de ensino do Estado.

Atualmente, o programa atende parte da demanda das escolas da Secretaria Estadual de Educação (Seduc). Desde janeiro deste ano, o presidente da ADS, Lissandro Breval, busca parcerias com as universidade do Estado do Amazonas (UEA), Federal do Amazonas (Ufam) e com o Instituto Federal do Amazonas (Ifam).

“A legislação que oficializou o Promove foi publicada em 2005 e já beneficiou mais de 39 mil produtores em centenas de cooperativas, levando móveis escolares de qualidade e preço reduzido às escolas do Estado”, explica Lissandro.

Ele lembra que há 7 anos o programa surgiu com a necessidade de se substituir as carteiras escolares que eram fabricadas com plástico, alumínio e outros materiais trazidos de outros Estados brasileiros para a Região Norte. “O projeto foi lançado, na época, para valorizar o moveleiro local e alavancar a economia de forma sustentável dentro do nosso próprio Estado. Estamos dando continuidade a um programa que deu certo e ainda tem muito o que gerar de renda para as famílias do interior, principalmente”, salienta Lissandro Breval.

Ao todo, são 35 cooperativas cadastradas e mais de 3,1 mil produtores beneficiados só neste ano. Os municípios que se destacam no setor dentro do Amazonas são Humaitá, Itacoatiara, Lábrea, Manacapuru e Parintins.

Durabilidade

A troca pelo móvel produzido na região também teve relação com a durabilidade. As carteiras apresentavam pouca durabilidade e inviabilidade de recuperação, havia a necessidade troca anual e, às vezes, até em menos tempo. Por isso, a ideia de produzir carteiras com madeiras regionais certificadas, produzidas pelos moveleiros locais, com durabilidade garantida de mais de 2 anos, ganhou mais força.

Entre os principais mobiliários fabricados pelo programa, estão quadros brancos, carteiras, mesas e cadeiras para alunos e professores e armários. A ampliação do mobiliário também proporciona um aumento de demanda para os produtores. “Estamos estudando o fornecimento de bancos para laboratórios, arquivos para secretarias e dois tipos de estantes vazadas para as bibliotecas”, afirma Lissandro.

Toda a entidade ou órgão de ensino que tem interesse em trocar seu mobiliário ou adquirir novos móveis pode procurar a ADS para negociação. Se mais entidades começarem a utilizar essa iniciativa já existente, o setor será ampliado, gerando benefícios para toda a sociedade, com a capacitação de novas movelarias.

Como funciona

Para que o produtor possa participar do programa, ele precisa estar regularizado junto aos órgãos competentes. É necessário ter autorização do órgão competente para funcionamento, que a madeira utilizada seja legalizada e estar em dia com as obrigações fiscais.

Após a entrega dos documentos, é feita uma vistoria no local de funcionamento da serralheria e a empresa é cadastrada. Quando a demanda é recebida pela ADS, é distribuída seguindo os critérios de capacidade de produção e logística de entrega. “Priorizamos a proximidade pela dificuldade da logística de entrega, porém, alguns moveleiros preferem pagar o frete de entrega porque realmente vale a pena participar do Promove”, esclarece Lissandro.

Os pedidos são realizados anualmente pela Secretaria de Estado de Educação e entregues ao longo do ano. As entregas dos móveis acontecem conforme a produção e a necessidade da secretaria. “Agora neste mês de maio temos mais de 400 móveis sendo entregues pelos produtores”, informou Breval.

EM TEMPO