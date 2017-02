Parceria quer evitar o desperdício de pescado

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a Confederação Nacional dos Pescadores (CNPA) assinaram um acordo de cooperação para reduzir o desperdício de pescado no país, segundo informou, nesta segunda-feira (27), a CNPA.

Segundo a confederação, até 20% da produção pesqueira do Brasil vai parar no lixo devido à falta de políticas públicas que facilitem a comercialização e distribuição do excedente do pescado. Com a parceria entre Conab e CNPA, todo pescado não vendido pelos pescadores será encaminhado às superintendências estaduais da Conab, que, por sua vez, encaminharão o alimento ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

O programa é coordenado pelo governo federal e tem como objetivo distribuir alimentos gratuitamente para instituições de assistência social, restaurantes populares, cozinhas comunitárias e famílias carentes do país.

O acordo de cooperação foi assinado na segunda-feira (27), em Brasília, entre o presidente da CNPA, Walzenir Falcão, e o presidente da Conab, Francisco Rodrigues Bezerra. O ato também teve ainda a presença da diretora de Políticas Agrícolas e Informações do Ministério da Agricultura, Cleide Laia, e do deputado federal Silas Câmara.

Walzenir Falcão disse que o desperdício de peixes é uma realidade em todo o país. “Infelizmente, a média de 10% da produção pesqueira no Brasil vai parar no lixo. Existem Estados, como o Amazonas, onde o desperdício chega a 20% ao ano”, alertou Falcão.

Benefício

O presidente da Conab disse que o acordo com a CNPA vai beneficiar pescadores e a produção pesqueira em todo Brasil. “Os peixes que não são vendidos pelos pescadores serão encaminhados à Conab, que irá encaminhá-los ao Programa de Aquisição de Alimentos”, explicou Francisco Rodrigues.

O acordo entra em vigor ainda no primeiro semestre deste ano, após a CNPA realizar treinamento junto aos pescadores para garantir a qualidade de manuseio e conservação do pescado.