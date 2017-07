Parceria leva estudantes de jornalismo da Uninorte para redação do Em Tempo

Editor Márcio Azevedo destaca importância da parceria para o grupo Raman Neves -Fotos/Janaílton Falcão

Se perguntamos a maioria dos universitários, qual a maior preocupação após a conclusão do curso, certamente haverá uma resposta na ponta da língua: “oportunidade de trabalho depois de formado”. O mercado de comunicação traz noções de uma profissão glamourizada para quem o vê de fora, mas que exige muito trabalho intelectual e operacional, com conhecimentos do mundo digital.

Observando essas características e de olho no crescimento acadêmico e profissional dos estudantes, o Centro Universitário do Norte (Uninorte) fechou parceria, inédita na região Norte, com o grupo Raman Neves de Comunicação para cessão de estagiários. Os alunos devem atuar e adquirir conhecimentos junto aos veículos da casa. Portal EM TEMPO e jornal impresso serão os primeiros veículos a usufruir da parceria, já a partir do dia 1º de agosto.

O número de estagiários será definido de acordo com a demanda e com a interesse dos estudantes, já que o estágio nos veículos do grupo é opcional.

Professora Edilene Mafra destaca importância do estágio supervisionado para estudantes da área

De acordo com a coordenadora dos cursos de Comunicação Social da Uninorte, professora Edilene Mafra, a parceria traz uma oportunidade de apresentar aos alunos, os desafios da profissão de jornalista.

“A primeira visão do estudante para o trabalho em comunicação, muitas vezes, parece o mundo de ‘Alice’, repleto de fantasias. A oportunidade do estágio em uma empresa de comunicação, pode servir para confirmar, se o estudante, de fato, conta com as aptidões que movem o profissional da área”, diz Edilene Mafra.

A possibilidade de interação entre conteúdos acadêmicos e a experiências são o principal diferencial da parceria, também para o portal EM TEMPO, que agrega novidades e possibilidade de oferecer um mapeamento maior do mercado, segundo o editor-chefe, Márcio Azevedo.

“Temos uma geração que já nasceu conectada à internet e isso pode agregar mais dinamismo para o portal. Podemos identificar diferentes perfis, explorar o potencial que cada aluno pode demonstrar, além de oferecer a ele uma enorme oportunidade de aprendizado, explicou Azevedo.

Editor Márcio Azevedo destaca a importância da parceria com estudantes de nova geração, mais conectada

‘É preciso ter ética’

A professora da Uninorte, Andréa Arruda, será uma das responsáveis por selecionar os pretendentes às vagas. Ela ministra a matéria “Orientação e Supervisão de Estágio”, para o 7º e 8º períodos, que serão contemplados pela parceria. Para a professora, o sucesso do profissional no jornalismo depende da junção de algumas características.

“Um jornalista precisa ter, acima de tudo, um bom trabalho técnico e ética. Escrever bem, mas saber se relacionar com os colegas”, frisou Arruda.

O número total de estagiário ainda será definido, e deve contemplar, no início, vagas para repórteres e fotógrafos.

Raphael Sampaio

EM TEMPO

Leia mais:

Reportér do jornal EM TEMPO concorre em prêmio nacional de jornalismo

Fotógrafo do EM TEMPO vence etapa nacional do Prêmio MPT de jornalismo

Seminário discute limites éticos no jornalismo