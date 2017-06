Parceria entre polícia e população reduz crimes em 71% no Jardim Versailles

União entre polícia e comunidade tem provado ser efetiva no Jardim de Versailles – Divulgação

Uma iniciativa conjunta da 17ª Cicom da Polícia Militar, com moradores do conjunto Jardim de Versailles, no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus, conseguiu reduzir de forma significativa os índices de criminalidade registrados no local. Segundo levantamento realizado pelos policiais da área, a “Rede de Vizinhos Protegidos” (RPV) implantada em 2015, tem devolvido aos moradores , a sensação de segurança, há muito perdida, na maior parte de Manaus.

“Hoje temos relação mais próxima com os policiais responsáveis pela segurança na nossa área. Nós (moradores) temos linha direta com os supervisores de área, reduzindo o tempo de resposta ao mínimo e isso nos tranquiliza”, diz o bacharel em Direito, Delson Vieiralves, 55, morador do conjunto.

Para Delson, a iniciativa dos policiais trouxe duas consequências que contribuíram efetivamente para melhorar as condições de segurança do Jardim de Versailles: “A primeira foi o fato de que nós, moradores, passamos a nos conhecer e conversar sobre vários assuntos. Antes, sequer sabíamos quem era o vizinho do lado”, conta Delson.

Após programa ser esclarecido, placas são coladas nas casas

Resultados

A outra consequência é prática. Um relatório comparativo apontou uma redução de 71% nas ocorrências na área, após a implantação da RVP. Quem conta é o responsável pelo programa, tenente da Polícia Militar, André Proença, que responde atualmente pela 17ª Cicom:

“Fui a um treinamento em Minas Gerais e lá apresentaram essa forma de combate à criminalidade. Ao mesmo tempo que implementamos aqui no bairro em Manaus, ganhamos a confiança dos moradores. Também os ajudamos a compreender o papel de cada um para melhoraria da segurança, como diz na Constituição: ‘Dever do Estado, Direito e Responsabilidade de Todos’”, reforça o tenente.

Proença conta que o trabalho promoveu reuniões com todos os moradores da área, rua por rua, apresentando a proposta. A partir dai, qualquer movimentação suspeita é compartilhada entre moradores e policiais. Atualmente 9 mil pessoas são atendidas no Jardim Versailles.

O sucesso da RVP já faz multiplicar iniciativas semelhantes. A mesma Cicom já iniciou contatos para estabelecer a iniciativa no conjunto Belvedere, no bairro Planalto. Ações parecidas também já são vistas no bairro Nossa Senhora das Graças e na Zona Leste, atendidas por outras Companhias da PM.

