Parceria com municípios leva sinal da TV EM TEMPO para o interior do AM

O presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM) e ex-prefeito de Itamarati, João Campelo (Pros), esteve na sede do jornal EM TEMPO, para promover um diálogo de expansão do sinal da TV do Grupo Raman Neves (GRN) para os municípios do interior do Estado. O objetivo é que se mantenha os interioranos informados sobre os acontecimentos da capital e do Estado.

De acordo com o presidente da AAM, existe uma importância social e econômica de levar o sinal da TV para o interior do Estado, pelo fato da geração de empregos e o direto de acesso às informações. Ele garantiu ainda que há uma grande dificuldade em obter conhecimento sobre as regras que estão expostas no cenário político e econômico por conta da falta de informação.

Uma das principais dificuldades enfrentadas pelos municípios, segundo João Campelo, vem por meio da questão logística e da falta da comunicação, por isso, ele falou da importância de levar o sinal da TV EM TEMPO até os municípios mais isolados do Amazonas.

João Campelo explicou que a associação quer contribuir para levar o sinal até as comunidades mais distantes, fazendo um elo entre o provedor do sinal e os prefeitos do interior. O presidente da AAM informou que vai iniciar uma conversa com prefeitos das cidades polos, até chegar aos pequenos municípios.

“Temos algumas propostas em conveniar diretamente com a prefeituras, ou até, futuramente, uma conversa entre a associação, o governo do Estado e a TV EM TEMPO, para que a emissora possa oferecer esses serviços aos municípios”, disse João Campelo.

Eleição

Sobre o processo eleitoral, João Campelo explicou que, como presidente da AAM, ele fica neutro, mas como político e ex-prefeito, tem uma posição de ver todos os gestores se preocupando com a situação dos municípios e que eles possam ter um direcionamento mais firme e com responsabilidade.

Segundo João Campelo, o momento é de agir com a razão. “A escolha do governador do Estado deve ser por alguém que governe com amor, que olhe para o interior com forma diferenciada, buscando melhorias para todas as localidades. O estado não tem responsabilidade apenas pela capital, mas com todas as cidades”, disse.

Em uma breve analise sobre o momento político do país e do Amazonas, João Campelo disse que a crise econômica é causada pela crise política. Segundo ele, o Brasil está passando por uma estabilidade muito difícil, que o político está sem credito e que o momento é para dar um basta em tudo que vem acontecendo de errado.

Conforme João Campelo, os municípios do interior enfrentam dificuldades e têm menos recursos para se trabalhar. Segundo Campelo, com a crise política e econômica, os governos Estaduais e Federais puxaram o freio, deixando as prefeituras do interior desassistidas.

Henderson Martins

EM TEMPO