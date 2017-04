Paratleta amazonense brilha no Circuito Loterias Caixa

O paratleta amazonense Jean Dias conquistou o primeiro lugar nos 400 metros livres e o segundo lugar nos 100 metros livres na natação durante o regional Norte-Nordeste do Circuito Loterias Caixa, o mais importante evento paralímpico nacional de atletismo, natação e halterofilismo. A competição foi realizada entre os dias 31 de março e 2 de abril, em Recife (PE). O atleta foi classificado para a etapa nacional do campeonato, que acontece em junho,

em São Paulo.

“Foi uma surpresa eu ter conseguido esse resultado porque eu fiquei doente um mês antes da competição e isso prejudicou um pouco o meu treino”, contou o nadador. “Agora é focar em melhorar meu tempo para tentar subir no pódio de novo no

brasileiro”, ressaltou.

Jean Dias, de 42 anos, que tem paralisia cerebral, é bicampeão brasileiro, fez parte da seleção brasileira de natação paralímpica entre 1997 e 2005, foi 3º lugar nos 100 metros livres no Mundial em 2001, medalha de ouro nos 100 metros livres e prata no revezamento 4×50 Medley no Sul-Americano de 1997 e 2002.

Além de Jean Dias, mais quatro paratletas amazonenses subiram ao pódio na competição: o nadador Simplício Campos e, no atletismo, Cheine Araújo, Dernival Santos e Fernanda Souza.

Para o presidente da Federação de Esporte Paralímpico do Amazonas (Fepam), Getúlio Filho, o resultado da competição foi positivo. “Depois da Paralimpíada, os índices para participação na etapa nacional aumentaram muito. Então, é uma vitória muito grande para um atleta ter conseguido isso e uma ótima conquista para os que ganharam medalhas no regional”, afirmou.

Evento

O Circuito Loterias Caixa é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e patrocinado pelas Loterias Caixa. É o mais importante evento paralímpico nacional de atletismo, natação e halterofilismo. Composto por quatro fases regionais e três nacionais, tem como objetivo desenvolver as práticas desportivas em todos os municípios e Estados brasileiros, além de melhorar o nível técnico das modalidades e dar oportunidades para atletas de elite e novos valores do esporte paralímpico do país.

