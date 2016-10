Paranaense Raissa Santana é coroada nova Miss Brasil

A paranaense Raissa Santana, 21, foi eleita a nova Miss Brasil na noite deste sábado (1º), em São Paulo. Na reta final, ela desbancou as candidatas de Rio Grande do Norte e Maranhão, respectivamente, recebendo faixa e coroa da gaúcha Marthina Brandt, sua antecessora.

Raissa desfilou em trajes de gala, casual, maiô e biquíni, vencendo desafios de automaquiagem e moda. Representante da cidade de Umuarama, ela era uma das seis postulantes negras ao título, o maior número já registrado na disputa.

“Não há mais espaço para preconceitos. É uma grande conquista”, disse a miss em entrevista à Band, uma das organizadoras do concurso, anterior à premiação. “Não serei um personagem miss, serei a miss com um jeito natural. Uma mulher com valores, postura e muita atitude”, completou.

Junto à coroa, Raíssa ganhou viagens para a Itália e Colômbia, um carro, um conjunto de joias e um contrato publicitário no valor de R$ 100 mil. Ela representará o Brasil no Miss Universo, que acontece em 30 de janeiro em Manila, nas Filipinas.

Por Folhapress