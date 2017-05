Paralisação no transporte coletivo prejudica 15 mil pessoas

Na madrugada desta segunda-feira (8), cerca de 15 mil pessoas foram prejudicadas por causa de uma paralisação em uma das empresas do transporte coletivo de Manaus.

A paralisação aconteceu das 4h às 5h, quando nenhum dos 116 ônibus que operam 17 linhas, principalmente na Zona Norte de Manaus, não puderam deixar a empresa para fazer seus itinerários de costume.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram), membros do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários de Manaus (STTR), impediram que os ônibus da empresa Viação Açaí, localizada no Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus, saíssem da garagem.

O motivo da paralisação ainda não foi confirmado pelos rodoviários.

Gabriel Costa

EM TEMPO