Paraíso do Tuiuti presta assistência às vítimas de acidente no Sambódromo

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, cujo carro alegórico provocou acidente neste domingo à noite (26) na Marquês de Sapucaí, ferindo cerca de 20 pessoas, três delas em estado preocupante, está prestando assistência às vítimas. A escola abriu o desfile do Grupo Especial, no Sambódromo do Rio de Janeiro.

O diretor de Carnaval da escola, Leandro Azevedo, visitou na tarde de segunda (27) duas pacientes que se encontram no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro, onde transmitiu o compromisso da escola de arcar com os custos da recuperação no pós-operatório e da fisioterapia, informou a assessoria de imprensa da agremiação.

Segundo a escola, foi uma fatalidade o que ocorreu. A agremiação informou que outros acidentes já ocorreram no local, mas sem vítimas. De acordo com a Paraíso do Tuiuti, os carros alegóricos pesam toneladas e estão sujeitos a alguma falha humana ou mecânica. “A escola tem que correr atrás do prejuízo dela e ajudar as pessoas”, disse a assessoria.

Alana Gandra

Agência Brasil