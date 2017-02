Paradas ficam lotadas após anúncio de retorno de ônibus às garagens

Paradas de ônibus da capital amazonense estão lotadas, na noite desta quinta-feira (23), após o anúncio do Sindicato das Empresas de ônibus de Manaus (Sinetram) para o recolhimento de todos os ônibus às garagens das empresas. A medida foi determinada após cinco ataques a ônibus nas últimas horas. Pelo menos dois foram incendiados, sendo um na Zona Norte e outro na Zona Oeste.

Escolas, faculdades e estabelecimentos comerciais liberam alunos e funcionários que dependem do transporte público mais cedo. As paradas das avenidas Djalma Batista, Constantino Nery e Getúlio Vargas, nas Zonas Centro-Sul e Sul da cidade, estão tomadas de pessoas – que buscam informações sobre o retorno dos coletivos.

“Estávamos tentando um táxi aqui, mas nem isso tá passando. Ainda pouco consegui falar com meu pai e ele vem me buscar. Vou dar carona pra duas amigas que estão só com crédito na carteirinha e não têm como voltar pra casa sem ônibus”, disse a universitária, Suzana Martins.

A parada de ônibus da avenida Sete de Setembro, localizada em frente ao Instituto Federal do Amazonas (Ifam), também estava lotada de alunos, que foram liberados por volta das 20h. Segundo os estudantes, os ônibus circulavam com letreiros apagados e não paravam para os passageiros.

“Estou há mais de 1h30 esperando e nenhum ônibus para. A informação que tínhamos é que eles iriam rodar até às 22h, mas isso não aconteceu. Estou tentando ligar para o meu namorado, que mora na Cidade Nova, Zona Norte, para me buscar”, informou a aluna do curso de informática do centro técnico, Rebecca Silva.

Já um grupo de amigos do curso de análise de sistemas informou que vai dividir um táxi para retornar em segurança para casa.

“Estamos inseguro porque além da falta de ônibus, está tendo ainda esses incêndios em ônibus. Agora para completar de vez, teve essa rebelião na Vidal. Estou pensando seriamente em trancar meu curso no Ifam e só retornar quando esse presídio for desativado de uma vez por todas”, relatou o jovem Michael Freitas, 18.

A reportagem entrou em contato com o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus (STTRM), Josildo Oliveira, que confirmou o retorno imediato dos ônibus. Questionado sobre o boato de que os rodoviários iriam aproveitar o problema no sistema de transporte coletivo para entrar em greve nesta sexta (24), Oliveira negou e disse que as pessoas estão passando boatos para “disseminar o terror”.

“O retorno dos ônibus foi uma decisão dessa vez dos próprios empresários, que estão preocupados com os prejuízos por dano aos coletivos. O Sindicato dos Rodoviários, por sus vez, se preocupar com a segurança e a vida dos usuários e dos trabalhadores, que devem voltar em segurança para casa”.

Bruna Souza e Isac Sharlon

EM TEMPO