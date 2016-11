Parada LGBT reúne 100 mil pessoas neste domingo no Centro de Manaus

Em sua 16ª edição e com o tema ‘Democracia, cidadania e respeito, todos têm direito’, a Parada do Orgulho de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), que será realizada neste domingo (6), em Manaus, a partir das 15h, com concentração ao lado da praça do Heliodoro Balbi (praça da Polícia), na rua José Paranaguá, Centro, pretende reunir ao menos 100 mil pessoas. Conforme a presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBT (ApolGBT), Bruna La Close, este ano o evento volta a sua antiga tradição de percorrer as ruas do centro de Manaus.

“Vamos nos concentrar ao lado da praça e de lá o movimento pretende subir a rua Floriano Peixoto, descer a 7 de Setembro, subir a avenida Eduardo Ribeiro, finalizando no Teatro Amazonas. Após a nossa passeata, a festa vai continuar na rua José Clemente, onde vamos ter um palco sonorizado com as atrações de banda e shows da top drag queen Márcia Pantera que foi miss bumbum 2012. Vamos ter show de gogo boys e diversas personalidades LGBTs que desfilam”, informou.

Segundo La Close, o movimento pretende mostrar este ano que a população LGBT tem direito a ter seu espaço na política, na educação, na saúde, na segurança e demais setores, como qualquer outro cidadão. “A categoria LGBT é a que mais sofre preconceito, a gente não está naquele paradigma de um preconceito muito avançado, ele diminuiu um pouco. O preconceito maior que a população LGBT vive hoje em dia é com a religião. O religioso não vê a gente como cidadão, como ser humano, para o religioso nós somos animais, coisa de outro mundo, essa é nossa sede, nosso choro, porque somos também cidadãos”, comentou.

Bruna disse ainda que, no dia do evento, a organização da Parada também oferecerá, com apoio de diversos órgãos públicos, serviços para os participantes, entre eles a expedição da carteira com o nome social para travestis. Além da distribuição de 30 mil preservativos e materiais educativos, como leques e folders.

Divulgação

Para anunciar o evento e chamar a população como um todo a participar, a organização LGBT de Manaus realizou na manhã de ontem (5), nas principais ruas do Centro, uma panfletagem. Segundo Bruna, o objetivo foi chamar a população para fazer parte das reivindicações no tratamento igualitário da comunidade LGBT. “Queremos sensibilizar a população para a realidade dos LGBTs. Também queremos dar um alerta de que a parada não é só uma festa, mas um momento de reivindicações e preocupação com a saúde, os direitos humanos e a cidadania do direito LGBT”, destacou.

Michelle Freitas

Jornal EM TEMPO