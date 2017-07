Parada LGBT de Berlim celebra aprovação do casamento igualitário

O desfile anual ocorre semanas após o Parlamento alemão ter aprovado a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo – Reprodução Twitter

Milhares de pessoas ocuparam as ruas de Berlim neste sábado (22) na Parada do Orgulho LGBT, conhecida na cidade como Christopher Street Day. Os participantes dançavam usando flores coloridas em volta do pescoço, tiaras brilhantes nos cabelos e figurinos diversos, incluindo vestidos de noiva e máscaras de Donald Trump.

O desfile anual ocorre semanas após o Parlamento alemão ter aprovado a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em uma votação histórica, colocando a Alemanha ao lado de outros países europeus como França, Reino Unido e Espanha. A lei entrará em vigor em outubro.

“O casamento gay é um passo na direção certa, mas ainda há muito a ser feito”, disse Samuel Monars-Bellmont, um dos participantes da parada.

O desfile de Christopher Street Day celebra a revolta de Stonewall, tumultos registrados em Nova York em 1969 após a polícia ter invadido um bar gay -evento considerado um marco do movimento LGBT. A data é celebrada na Alemanha desde 1979.

