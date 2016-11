Parada Gay volta ao Centro de Manaus pedindo respeito aos direitos do público LGBT

Após três anos acontecendo no Centro de Convenções de Manaus, o Sambódromo, a parada do Orgulho LGBT de 2016 voltou para as ruas do centro de Manaus, acontecendo na tarde deste domingo (7) e teve concentração na Praça Heliodoro Balbi com desfile de trios elétricos pelas avenidas Sete de Setembro e Eduardo Ribeiro até a rua José Clemente, no Centro, onde aconteceu a dispersão dos participantes.

O tema da XVI Parada do Orgulho LGBT de Manaus foi ‘Democracia, Cidadania e Respeito. Todos têm Direito’, chamando atenção para a necessidade da criação de leis que protejam os direitos da população LGBT. “O objetivo de ser uma parada é justamente este: ir pelas ruas e chamar as pessoas para que elas parem e pensem sobre o assunto, que é a nossa luta por direitos iguais, respeito e combate à homofobia”, explicou o coordenador de eventos da Associação da Parada do Orgulho LGBT Manaus, Renato Júnior.

A expectativa dos organizadores era bater o número de participantes de 2015, quando 30 mil pessoas foram ao sambódromo. A polícia militar não confirmou o número. O evento teve bandas musicais, shows de drag queens, desfiles de trios elétricos, além de DJs e tendas eletrônicas. A principal atração nacional foi a drag queen paulistana Márcia Pantera, autora do popular “bate-cabelo”. O clima de festa do tradicional evento vem trazendo novos adeptos. Um desses “novatos” foi o estudante Renderson Nogueira, de 20 anos, que veio sozinho para a edição de 2016 da parada. “Sempre tive vontade, mas nunca a iniciativa. Esse ano tomei a decisão de vir e estou gostando bastante”, afirmou o jovem, que garantiu ainda ter total apoio dos familiares. A vendedora Steffany Medeiros veio com um grupo de amigas para a festa. “É minha terceira participação. Gosto do ambiente, das companhias e das músicas. É bom poder celebrar e ao mesmo tempo lutar contra o preconceito”, celebrou.

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) promoveu uma ação pela cidadania durante a manifestação. O órgão prestou assistência jurídica gratuita e orientação sobre direitos a gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais.

Fred Santana

Jornal EM TEMPO