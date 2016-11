Parada do Orgulho LGBT, realizada neste domingo, vai receber 30 mil camisinhas

A Coordenação Estadual de DST/AIDs e Hepatites Virais, que atua vinculada à Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), vai distribuir 30 mil preservativos masculinos, gel lubrificante e folders educativos, durante a 16ª Parada do Orgulho LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais), neste domingo (06). O evento, que inicia às 15h, na Praça Heliodoro Balbi, no Centro, percorrerá as avenidas Sete de Setembro e Eduardo Ribeiro, seguindo até a rua José Clemente.

De acordo com a diretora presidente da FMT-HVD, Graça Alecrim, os profissionais envolvidos na ação estarão percorrendo o evento, distribuindo material sobre a importância da prevenção contra as doenças sexualmente transmissíveis.

Escolhida este ano para ser a Madrinha da Parada 2016, em função do trabalho que executa, a coordenadora estadual de DST/AIDs e Hepatites Virais, Silvana Lima, ressalta que o evento é de extrema relevância para o trabalho de divulgação das medidas de prevenção e para reforçar a importância do diagnóstico precoce e do tratamento, caso haja necessidade.

A parada tem como tema, este ano, ‘Democracia, cidadania e respeito todos tem direito!’. A programação inclui shows de bandas de ritmos variados em trios elétricos, apresentação das personalidades Lésbica, Gay, Travesti, Drag Queenn e Gogo Boys e a coroação da Madrinha da Parada 2016. O evento tem o apoio do Governo do Estado, Prefeitura de Manaus, Sociedade Civil Organizada e Defensoria Pública.

