Para vingar morte de amigo, dupla dispara sete tiros e desfere quatro facadas em homem na Zona Norte

O serralheiro Willian da Silva Glória, 26, foi morto nesta terça-feira (25), com sete tiros e quatro facadas, na avenida Ticuna, bairro Colônia Terra Nova 2, Zona Norte de Manaus.

O crime teria acontecido por motivo de vingança, devido a participação do irmão da vítima, conhecido apenas como ‘Licinho’, na morte de Lucas Souza dos Anjos, ocorrido no último domingo (23), no bairro Monte Pascal, Zona Norte.

Segundo testemunhas, dois homens, não identificados, que estavam a pé, cercaram Willian e atiraram contra a vítima, além de esfaquear a cabeça dele.

Um dos familiares, que não quis ter o nome revelado, explicou que os suspeitos queriam matar o irmão dele devido ao crime cometido no Monte Pascoal. Ainda segundo os familiares, houve a ameaça de que se ‘Licinho’ não aparecer, outros familiares serão mortos.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS).

Portal EM TEMPO

Com informações de Thaís Gama