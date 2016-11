Para se livrar de assalto, taxista faz manobra arriscada e invade 13ª Cicom; dupla estava armada com punhal

Ao perceber que seria vítima de um assalto, o taxista Helkae dos Santos Lima, 30, fez uma manobra um tanto arriscada pela avenida Nossa Senhora da Conceição, Zona Norte de Manaus e entrou no pátio da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Os suspeitos conseguiram fugir.

Conforme relatos do taxista aos policiais, os suspeitos entraram no táxi como passageiros e, em seguida, colocaram um punhal no seu pescoço, anunciando o assalto. Entretanto, como estava nas proximidades da base da 13ª Cicom, o taxista fez uma manobra rápida e entrou no pátio da unidade policial.

De acordo com aspirante Welton Michel, que atendeu o motorista, os suspeitos conseguiram fugir sem serem identificados. Segundo a polícia, os suspeitos são dois adolescentes altos, magros e estavam usando bonés. Ainda segundo informações, a dupla costuma realizar assaltos na área do bairro Tancredo Neves.

Outros taxistas da área, juntamente com policiais da 13ª Cicom, realizaram buscas pelo local, mas os suspeitos não foram localizados.

Portal EM TEMPO