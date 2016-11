Para promover a doação de sangue, Hemoam comemorar dia do doador com ‘Corrida pela Vida’

Para comemorar o Dia Nacional do Doador de Sangue Voluntário – comemorado no dia 25 de novembro – e para incentivar mais adeptos ao ato e a promoção da prática de exercícios físicos, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), vai realizar a 14ª edição da ‘Corrida pela Vida’. O evento acontece às 7h30, do dia 25 de novembro.

A prova terá percurso de 5 quilômetros e os corredores irão largar da sede da Hemoam, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, Zona Centro-Sul, até a avenida Max Teixeira. A idade mínima para participação é de 16 anos e a expectativa é de que a corrida leva às ruas mil participantes.

Inscrições

As inscrições começam a partir da próxima segunda-feira (7) e serão encerradas no dia 25. Para se inscrever, o participante deve comparecer à Fundação Hemoam, no setor de Serviço Social de Doadores, bloco D, de segunda a sábado, das 8h às 18h.

A taxa de inscrição será uma lata de leite ou um pacote de fralda descartável (adulto ou criança). Todas as doações serão destinadas aos pacientes atendidos na Fundação de apoio Raio de Sol. É necessário apresentar um documento oficial com foto, tanto para a inscrição individual ou por representantes de amigos ou equipe de desporto.

