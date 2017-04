Para não perder voos, passageiros passam a madrugada em aeroporto

Para não correr o risco de perder os voos devido a greve geral, alguns passageiros decidiram passar a madrugada no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (Grande São Paulo).

Nos bancos do embarque do aeroporto, havia pessoas dormindo abraçadas a mochilas ou com os pés sobre as malas.

Para evitar a luz, uma mulher colocou uma toalhinha cobrindo o rosto. Já um homem estendeu uma canga no chão e dormiu ali mesmo.

A copeira Marli Romão da Silva, 42, de Recife, chegou ao aeroporto por volta das 3h30 para esperar um voo a Recife, que vai sair às 11h30.

Marli veio de Uber e no caminho viu os bombeiros apagando uma barricada de fogo feita por manifestantes. “Fiquei com medo de não conseguir chegar. Uma judiação a gente ficar aqui até a hora do voo”, disse.

A agricultora Maria Alexandra Nascimento, 33, da cidade de Cruz (interior Ceará) passou a madrugada no aeroporto com a filha de sete anos, que ficou a maior parte do tempo dormindo. Ela estava na casa da filha em São Paulo.

Maria falou que chegou no aeroporto por volta das 22h de quinta (27) para pegar um voo às 9h40 desta sexta.

“Não concordo com a greve porque as pessoas querem viajar e fica tudo parado”, disse.

A missionária católica Stheffanie Vidal, que viajava com quatro amigos, falou que esta foi a primeira vez que chegou tão cedo para pegar um voo. Ela chegou às 23h para embarcar somente às 11h10.

“A greve eu não acho tão necessária, às vezes a gente tem que dar um choque, mas nem tanto”, disse.

Aeroviários

Pilotos e comissários de bordo decidiram em assembleia realizada na noite desta quinta-feira (27) não aderir à paralisação desta sexta (28). Apesar disso, os aeroviários, responsáveis pelos serviços de solo, afirmam que vão parar as atividades, o que pode afetar os principais aeroportos do país.

Martha Alves e Giovanni Bello

Folhapress