Para Meirelles, Brasil sai da recessão no 1º trimestre

O Brasil deverá sair da recessão no primeiro trimestre deste ano, prevê o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

“Nossa expectativa é que [a economia] sai da recessão, o que significa que cresce a uma taxa moderada no primeiro trimestre, mas já entra numa trajetória de crescimento durante o ano”, disse.

Ao fim do ano, o ministro manteve a previsão de que o ritmo de crescimento chegará a 2% frente ao quarto trimestre de 2016.

“Estamos tomando medidas para tirar o país da pior recessão de sua história, e isso já está acontecendo. Diversos setores já voltaram a crescer em dezembro”.

Ele citou o setor automotivo, de transporte pesado, e também mencionou que o fluxo de veículos de carga nas estradas aumentou no fim do ano, assim como o de papelão usado em embalagens.

“Eram antecedentes indicando que a produção industrial havia crescido e ela cresceu, o que significa que o país já está em processo de retomada”.

Segundo ele, o governo espera um crescimento moderado no primeiro trimestre.

“O Brasil já no começo do ano entrará numa rota de crescimento sustentado e sustentável”, disse, referindo-se ao padrão “voo de galinha” do crescimento brasileiro.

Mariana Carneiro

Folhapress