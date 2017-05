Para inibir a criminalidade, moradores criam grupos no WhatApp em parceria com a polícia

Cansados de sofrer com a ação de ladrões, moradores resolveram se unir, com a criação de grupos de WhatsApp, para inibir a ação dos bandidos. Conforme os moradores, a medida adotada acelera as informações e vigilância sobre as residências

Moradores de diversas zonas da cidade estão criando grupos de WhatsApp, em parceria com as Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms), no intuito de prevenir novos assaltos e outros crimes praticados dentro dos bairros. O canal de comunicação tem sido bastante divulgado nas redes sociais, inclusive de próprios policiais, para que todos tenham acesso rápido às informações dos delitos.

A ferramenta, que começou a ser utilizada há pouco tempo dentro dessa esfera polícia e comunidade, tem a função de alertar os moradores sobre a presença de indivíduos suspeitos que ameacem a segurança de residências e estabelecimentos comerciais ou de assaltos ocorridos em determinadas áreas dos bairros, justamente para trabalhar a parte da prevenção para que outras pessoas não sejam vítimas dos criminosos. No entanto, alguns participantes dos grupos afirmam que mesmo sendo um sistema de interação em tempo real com a polícia, o projeto ainda não apresentou os resultados esperados por seus criadores.

“A ideia só é boa porque faz a aproximação dos moradores que colaboram com informações indispensáveis sobre os criminosos. No bairro onde trabalho por exemplo, estão ocorrendo diversos arrastões. Sabemos imediatamente por mensagens quando um estabelecimento foi assaltado ou quando há suspeitos perto dos comércios. A Cicom pega as informações e direciona uma viatura até o local. Mesmo não chegando a tempo de evitar o crime, a PM fica ciente do ocorrido e tanta prender os bandidos”, disse o comerciante Paulo Sérgio.

No bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul, uma outra comerciante relata que a ferramenta, por mais que não ajude a comunidade a se livrar definitivamente dos constantes delitos, colabora com o fracasso das ações dos criminosos. “Toda vez que fui assaltada, na hora, os vizinhos publicaram no grupo a notícia. Infelizmente nunca conseguiram prender nenhum dos bandidos. Acredito que os grupos possam sim colaborar para a diminuição dos crimes ou ao menos inibir futuros delitos”, disse a comerciante Roberta Tavares.

Gerson Freitas

EM TEMPO