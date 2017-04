Para fugir de assalto, vigilante se joga no rio Negro e desaparece

Sete assaltantes chegaram em duas lanchas em uma balsa, localizada no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul, e renderam quatro vigilantes na madrugada deste sábado (15). Um dos trabalhadores foi baleado, outros dois foram agredidos pelo bando e um terceiro, que tentou escapar dos bandidos, se jogou no rio Negro e desapareceu. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) fazem buscas no local.

Segundo a assessoria, o Corpo de Bombeiros recebeu a ocorrência, no 193, sobre o desaparecimento do vigilante, conhecido apenas como “Vitônio”. A vítima seria responsável pela guarda de uma balsa que, supostamente, pertence ao Porto Chibatão. A ocorrência ocorreu por volta das 2h.

Os assaltantes foram agressivos com as vítimas e chegaram a agredir dois profissionais, identificados como Gabriel Marreira, 21, e José Elder Fagundes, 45. Já Jean Silva Santos, 38, foi baleado nas costas.

Todos os três teriam sido levados ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul. A assessoria da unidade de saúde disse que os pacientes, segundo a descrição dos nomes dada pelos bombeiros, não deram entrada no local. Não há informações sobre os estados de saúde das vítimas.

A equipe de mergulhadores dos Bombeiros foi acionada e está no local fazendo as buscas. A ocorrência está sendo investigada pela Polícia Civil.

Por volta de 13h, o Corpo de Bombeiros encerrou as buscas na água. Agora, a equipe formada por três mergulhadores, realizam as buscas na superfície. Eles vão percorrer a área do porto chibatão, no Marapatá, até as proximidades da entrada do Paracuúba.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Grupo Chibatão, que negou que o caso tenha acontecido em qualquer uma das balsas da empresa. “Nenhum trabalhador nosso ou balsa do Grupo foi vítima de assalto”, disse uma das assessoras por telefone.

Bruna Souza

EM TEMPO