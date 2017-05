Para Fiuk, traição é algo comum em relacionamentos

No ar em “A Força do Querer”, Fiuk, 26, diz acreditar que traição é uma coisa que acontece muito em relacionamentos amorosos. Na trama das 21h da Globo, seu personagem, Ruy, é noivo de Cibele (Bruna Linzmeyer) e acaba se envolvendo com Ritinha (Isis Valverde).

“A vida às vezes prega umas peças na gente. E já aprontou comigo. Tudo o que eu falo às vezes pode ser interpretado errado, mas acho que todo mundo vai passar por algo parecido alguma hora”, diz à reportagem.

E acrescenta, rindo: “Às vezes você ama uma pessoa, vai na padaria e encontra alguém no caminho que você fala: ‘Nossa!’. Não existe muita fórmula para o coração. A gente olha, se apaixona. A gente é bobo, sério.”

O papel no folhetim de Glória Perez, com direção artística de Rogério Gomes, marca a volta de Fiuk às novelas após três anos. Seu último trabalho foi em Geração Brasil (Globo), em 2014.

Nesse período fora do ar, Fiuk diz que repensou suas escolhas profissionais.

“Eu me peguei no colo pela primeira vez na vida. Me dei todo o tempo do mundo. Eu sempre tinha data pra tudo, inclusive pra lançar CD. Agora penso que, se demorar um ano, dois ou cinco, não tem problema. Eu vou respeitar a obra, sabe. E eu tô conseguindo segurar minha ansiedade. Eu estou muito feliz, me sentindo inteiro”, conta o ator e cantor, que vai lançar o álbum “Amor” quando a novela acabar.

A música e a atuação são duas paixões na vida de Fiuk. Segundo ele, o público se divide na preferência: uns querem que ele apenas cante, outros preferem que ele siga a carreira de ator e um terceiro grupo gosta da dobradinha.

Diante da situação, o filho de Fábio Jr. reflete: “Ninguém vai agradar a gregos e troianos, então eu vou ser feliz, porque só sendo feliz vou conseguir fazer as pessoas felizes também”.

