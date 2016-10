Para fazer de prova, candidato precisa confirmar inscrição para estágio na sede do TCE

Os 3,5 mil estudantes inscritos, pela internet, no processo seletivo de estagiários do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) precisam confirmar a inscrição na sede da Escola de Contas Públicas até a próxima terça-feira (11) se quiserem participar das provas, no próximo dia 23, e concorrer às 21 vagas de estágio disponíveis e à formação de cadastro reserva. Até hoje, apenas cem candidatos compareceram ao TCE com a documentação exigida no edital.

Este ano, o processo de seleção registrou a inscrição recorde de 3.506 estudantes, que disputam nove vagas para direito, cinco para administração, seis para contabilidade e uma para arquivologia e ainda a formação de cadastro reserva para os quatro cursos citados e também para as áreas de economia, engenharia civil, tecnologia da informação e comunicação social (jornalismo e relações públicas).

As vagas mais disputadas são para direito com 1.265 inscritos, seguido por administração (703), contabilidade (593) e engenharia civil (514). A disputa entre os estudantes de direito será de 140,5 por vaga.

Os candidatos do cadastro reserva serão chamados conforme a abertura de vagas nos setores da corte de Contas, obedecendo a ordem de classificação.

Documentação necessária

De acordo com o edital, com o canhoto de inscrição em mãos, o candidato ou responsável deverá vir ao TCE fazer a confirmação da inscrição, no período de dia 5 a 11 de outubro, trazendo as cópias e originais dos documentos (RG, CPF, comprovante de matrícula e histórico escolar).

As provas estão previstas para o dia 23 de outubro, com quatro questões discursivas e três horas de duração. O local e horário das provas ainda serão divulgados no dia 19 de outubro.

O estágio no TCE tem duração de 25 horas semanais, sendo cinco horas diárias. O valor da bolsa mensal é de R$ 812, auxílio-transporte no valor de R$ 121 e seguro contra acidentes pessoais. Conforme regra do edital, o candidato tem de estar cursando no mínimo o 4º período ou o 2º semestre do segundo ano e ainda possuir coeficiente de rendimento acumulado igual ou superior a 6,0 (seis).

Com informações da assessoria