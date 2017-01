SSP confirma a transferência de 130 presos para Vidal Pessoa

Cerca de 130 internos vão ser transferidos para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa (CPDRVP), de acordo com Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Até o momento desta publicação, 63 detentos, sendo 53 do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) e 13 da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), já se encontram na unidade, localizada na avenida Sete de Setembro, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

As transferências, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM), ocorreram como uma forma de prevenção contra possíveis novas rebeliões em presídios da cidade.

Segundo o titular da Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap-AM), Pedro Florêncio, estão sendo transferidos presos que são considerados alvos fáceis de novas execuções. A maioria, possivelmente, são integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). “É uma medida em caráter emergencial até que se decidam quais atitudes serão realizadas para conter os rebelados”, destacou.

As transferências tiveram início na tarde desta segunda-feira (1º) e, até o início da noite de hoje, devem continuar. Ainda não há informações oficiais sobre o total de quantos presos devem ser transferidos para o presídio no Centro, que estava desativado deste outubro deste ano.

A SSP-AM informou que o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) e Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), ambas no km 8 da BR-174, e a Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), na Estrada do Puraquequara, km 2 do Ramal Bela Vista, transferiram os internos por questões de segurança.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO