Para evitar fuga, detentos da delegacia de Presidente Figueiredo são transferidos para Manaus

Treze internos, entre eles três mulheres, do 37º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus), foram transferidos, na manhã desta sexta-feira (25), para unidades prisionais da capital amazonense. O deslocamento foi solicitado após os presos serrarem grades de uma das celas.

Os policiais chegaram na delegacia, por volta das 6h, e retiraram os presos de dentro das celas. Umas das coisas que mais chamou a atenção da imprensa, que esteve no local, foram os cortes de cabelos dos detentos que ostentavam as siglas das facções criminosas Família do Norte (FDN) e Comando Vermelho (CV).

Conforme a polícia, os treze internos são de alta periculosidade. A transferência foi solicitada porque havia risco de fuga já que algumas grandes foram serradas pelos presos.

“Nos últimos dias houveram algumas alterações nas carceragens da delegacia, onde um interno foi agredido. As grades de ventilação estão todas danificadas, pois os presos serraram. Essa transferência é necessária para poder ser feita a manutenção das grades” disse o delegado Valdinei Silva, titular do 37º DIP.

Após a retirada dos presos, foi realizada uma revista dentro das celas. No local foram encontrados vários celulares, armas caseiras escondidas no meio das roupas dos presos e uma ‘tereza’ (corda feita de lençóis), que possivelmente seria usada para escalar a parede em uma fuga.

A delegacia possui duas celas e estava abrigando 26 detentos, entre homens e mulheres. A reportagem, entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretária de Administração Penitenciaria (Seap) para saber para qual unidades prisionais os presos foram levados. Entretanto, até a publicação desta matéria, a secretária não havia respondido a solicitação.

