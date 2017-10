Para dar lição, Mila Kunis e Ashton Kutcher escolhem não presentear filhos no Natal

No seu primeiro ano como mãe de dois, Mila Kunis, 34, tem refletido muito sobre a educação que pretende dar a seus filhos Wyatt, 3, e Dimitri, que está perto de completar seu primeiro ano de vida.

Casada com Ashton Kutcher, 39, Kunis diz que o casal está determinado a criar as crianças para terem uma “mente aberta”. Em entrevista ao programa americano “Entreteinment Tonight”, a atriz disse que, por exemplo, não pretende mimar os filhos com presentes de Natal.

“Até agora, nossa tradição é sem presentes para as crianças”, explica ela. “Estamos instituindo isso este ano porque quando as crianças são menores de um ano, isso realmente não importa.” “Ano passado, quando celebramos o Natal, Wyatt tinha dois anos e já foi demais. Nós não demos nada para ela -foram os avós que deram. As crianças não apreciam mais aquele único brinquedo. Eles nem sabem o que estão esperando, só estão esperando receber coisas.”

Para os avós, que normalmente mimam as crianças, Kunis fez um pedido: “Nós falamos para nossos pais: ‘Estamos implorando. Se vocês querem dar alguma coisa, escolham um único presente. Caso contrário, nós gostaríamos que eles ganhassem em forma de doação para o Hospital das Crianças ou um bichinho ou o que vocês quiserem. Essa é nossa nova tradição.”

Sobre a educação que ela e Kutcher tentam dar para as crianças, Kunis diz que busca fazer atividades culturais e visitar bibliotecas. “Nós temos um cartão de biblioteca pública em todos os lugares que vamos”, diz ela.

“Nós não vamos criar bundões”, brinca. “Já existem bundões suficientes no mundo! Não precisamos contribuir com isso!”

A atriz, que é a estrela do filme “Amizade Colorida” (2011), gravou este ano a continuação do longa “Perfeita é a Mãe” (2016) para um especial de natal intitulado em inglês “Bad Moms Christmas”, que deve estrear em novembro nos EUA.

