Para competir em festival de dança internacional, crianças e jovens do AM pedem ajuda

Trinta e oito dançarinos, entre crianças e adolescentes do Centro Educacional Santa Teresinha, foram selecionados para participar do Festival de Dança do Mercosul, na Argentina. A competição deve ocorrer em setembro deste ano. Para isso, familiares estão promovendo uma feijoada para ajudar os estudantes a viajarem.

A feijoada está marcada para dia 20 de agosto, no Celebre, localizado na avenida 7 de setembro, Centro. De acordo com Margot de Menezzes, uma das organizadoras do evento, cada prato custará R$20. Mas, para degustar, haverá também espetinhos de carne com valor de R$10.

Como parte da programação, o público que for ao local vai poder curtir apresentações de DJ e um grupo de pagode. A piscina vai estar liberada.

“Precisamos arrecadar uma certa quantia para ajudar na hospedagem, figurino e passagem. Eles merecem e vão representar não apenas o Santa Terezinha, mas também o Amazonas”.

Para quem quiser ajudar, pode ligar para o número: 99173-5517

Festival de Dança do Mercosul

O festival de danças do Mercosul tem como objetivo valorizar a arte da dança, proporcionar oportunidades aos novos talentos e promover intercâmbios de experiências dentro do Mercosul. É uma competição em nível internacional, no qual, participarão vários grupos de dança da Argentina, Paraguai, Brasil, Uruguai e Bolívia. O evento está na sua 12ª edição e será realizado do dia 6 até o dia 11 de setembro.

