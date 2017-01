Para aumentar vendas, vale se vestir de Batman e cantar rap nos ônibus

Em meio a um cenário de crise econômica no país, além da concorrência e disputa pelo cliente, comerciantes e ambulantes buscam na criatividade uma forma de fugir da instabilidade financeira e atrair o público. É caso do vendedor de revista infantil, Luciano Almeida Ferreira Neto, 28, que se veste todos os dias com as roupas do tradicional personagem da Marvel, Batman, para se diferenciar dos demais vendedores. Além dele, Carlos Eduardo Silva Lopes, 21, consegue uma renda extra cantando rap.

Além da cidade de Gotham City, o Batman pode ser visto vendendo revista em ônibus que fazem rotas na Zona Leste de Manaus. Luciano Almeida conta porque escolheu a fantasia.

“A fantasia é forma de chamar a atenção e de facilitar a entrada nos coletivos, pois alguns motoristas deixam e outros não. Mas o motivo principal é se tonar diferente dos outros vendedores e, assim, conseguir lucrar mais. O Batman é muito conhecido por adultos e crianças, então isso facilita muito na hora de vender os produtos”, disse o vendedor.

Luciano começou a vender revistas em 2013, pois estava desempregado. Depois de um ano, ele conseguiu um emprego e parou. Entretanto, no final de novembro do ano passado, o vendedor ficou novamente sem trabalho e resolveu voltar à antiga atividade. Mas, dessa vez, ele pensou em vender de uma forma diferente, se caracterizando como o personagem.

“Como voltei a vender no início de dezembro, revolvi me caracterizar de Papai Noel. Após o fim do ano, pensei em outro personagem e escolhi o Batman. Trabalho em toda a cidade, mas principalmente na Zona Leste. Vendo revistas de caligrafia, tabuada, alfabeto e revistas para colorir. Hoje lucro muito mais vestido com o personagem. As pessoas gostam e as crianças ficam entusiasmadas quando me veem. Sou um famoso desconhecido”, falou o vendedor que sonha em ser jornalista.

Segundo ele, o sonho de informar a população manauense ainda não é possível, mas que tem fé em realizá-lo em breve.

“Cursei dois anos de psicologia, mas acabei parado porque fiquei desempregado. Atualmente, estou estudando para concurso público. Tenho muita fé na vida, sei que dias melhores virão”, disse otimista.

Além de vender revista, Luciano também faz palestras nos coletivos com temas polêmicos. Entre os temas abordados por ele estão: superioridade do ser humano, relação entre pais e filhos, exploração sexual, violência doméstica e trabalho infantil.

História de vida em forma de música

Já Carlos Eduardo escolheu cantar rap para atrair as pessoas e melhorar a renda familiar. O jovem, de 21 anos de idade, é natural de São Luís, no Maranhão, e há dois anos revolveu se aventurar e veio para Manaus atrás de oportunidades. Porém, a realidade na capital amazonense foi um pouco diferente do que ele havia imaginado. Desempregado, o rapper morou na rua e chegou a se envolver com drogas.

Após receber ajuda de um grupo evangélico, ele conseguiu sair das ruas e começou a vender balas, bombons e outros produtos dentro dos ônibus.

“Comecei vendendo bombons e caneta, mas como tem muitos vendedores e não estava mais tendo lucro, resolvi começar a cantar. A iniciativa deu certo e, atualmente, ganho mais cantando do que vendendo bombons. As pessoas gostam e param para prestar atenção. Conto a minha história através da música, todas as canções são de minha autoria”, relatou o jovem.

O jovem que já apanhou da polícia, passou fome e procurava comida no lixo, tem o sonho de comprar uma casa e trazer a mãe do Nordeste para morar com ele em Manaus. Hoje, Carlos mora no conjunto Cidadão 7, no bairro Nova Cidade, Zona Norte, na casa de uma irmã da igreja.

Mara Magalhães

EM TEMPO