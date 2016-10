Para 36% da população, governo Temer não atende expectativas

Depois de seis meses, quatro deles na condição de interino, o governo de Michel Temer está abaixo das expectativas de 36% dos brasileiros. É o que revela a pesquisa Pulso Brasil, feita pelo Instituto Ipsos e divulgada nesta quinta-feira (27).

Para 2% dos entrevistados, a gestão do peemedebista superou expectativas e 16% disseram que o desempenho do governo está dentro do que esperavam.

Além disso, 24% afirmam que é muito cedo para fazer essa avaliação e outros 14% dizem que não tinham expectativas com o mandato do novo presidente. Não souberam responder 8%.

O que a população mais reprova, de acordo com outro recorte da pesquisa, é a maneira como Temer tem atuado ao propor uma reforma da Previdência. O desempenho do presidente na área tem 53% de desaprovação.

As atuações de Temer na saúde, na reforma trabalhista, no combate à pobreza, à violência e ao desemprego também são reprovadas por mais de 50% da população.

A área do governo com maior avaliação positiva é o controle à inflação, com 33% de aprovação. Ainda assim, é desaprovada pela maior parte, 45%, dos entrevistados.

Avaliação

Em termos gerais, a gestão de Temer é avaliada como ruim ou péssima por 46% da população, como regular por 32% e como boa ou ótima por 9%. 13% não sabem ou não responderam.

Tanto as avaliações negativas quanto as positivas avançaram um ponto percentual desde setembro, assim como o número de pessoas que consideram o governo regular.

A quantidade de entrevistados que disseram não saber ou não responderam caiu 3%.

Demografia

Além da avaliação que varia de péssimo até ótimo, a pesquisa divulga outro levantamento, que leva em consideração apenas o percentual de aprovação ou desaprovação do político.

Os dados revelam que Temer é mais reprovado entre membros das Classes D e E (64% de desaprovação) e mais bem avaliado entre as classes A e B (39% de aprovação).

Ele é, também, mais popular na região Centro-Oeste do Brasil (42% de aprovação) e mais impopular no Nordeste e no Sul (68% e 67% de desaprovação, respectivamente).

A pesquisa foi feita com 1200 pessoas de 72 cidades do país, entre os dias 1 e 12 de outubro de 2016. A margem de erro é de três pontos percentuais.

Folhapress